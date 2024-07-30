Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yalova'da Kavga Sonrası Silahlı Yaralama: 1 Tutuklama

Çınarcık'ta çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, olayla bağlantılı 7 kişiden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:23
Yalova'da Kavga Sonrası Silahlı Yaralama: 1 Tutuklama

Yalova'da Silahlı Yaralama Olayı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir kavga sonucunda iki kişi silahla ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Çınarcık'taki Taşliman Sahil mevkiinde meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü, kavga sırasında A.K. ve olaya rastlayan M.D.'nin silahla yaralandığını belirleyerek derhal soruşturma başlattı.

Kavga ve Gözaltılar

Olayda ilişkili olduğu tespit edilen T.C, D.E, İ.A, İ.S, İ.Ç ve karşı grup üyesi Z.K, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ancak, silah kullanarak yaralanmalara sebep olan H.B.B'nin olaydan sonra İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Yapılan operasyon sonucu H.B.B, suç aleti olan tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, H.B.B. tutuklandı. Ayrıca, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İLGİLİ HABERLER

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar