Yalova'da Kavga Sonrası Silahlı Yaralama: 1 Tutuklama

Yalova'da Silahlı Yaralama Olayı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir kavga sonucunda iki kişi silahla ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Çınarcık'taki Taşliman Sahil mevkiinde meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü, kavga sırasında A.K. ve olaya rastlayan M.D.'nin silahla yaralandığını belirleyerek derhal soruşturma başlattı.

Kavga ve Gözaltılar

Olayda ilişkili olduğu tespit edilen T.C, D.E, İ.A, İ.S, İ.Ç ve karşı grup üyesi Z.K, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ancak, silah kullanarak yaralanmalara sebep olan H.B.B'nin olaydan sonra İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Yapılan operasyon sonucu H.B.B, suç aleti olan tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, H.B.B. tutuklandı. Ayrıca, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.