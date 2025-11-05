Yalova’da Kayıp Alzheimer Hastası Dron Destekli Aramayla Bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:57
Çiftlikköy'de seferberlik

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan bir Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine başlatıldı. Bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı ve 4 personel sevk edildi. Ekipler, jandarma ile koordineli şekilde arama çalışmalarını yürüttü.

Yapılan titiz dron destekli aramalarda kayıp şahıs sağlıklı şekilde bulundu. Kontrollerinin ardından vatandaş ailesine teslim edildi.

