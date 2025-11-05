Yalova’da Kayıp Alzheimer Hastası Dron Destekli Aramayla Bulundu

Çiftlikköy'de seferberlik

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan bir Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine başlatıldı. Bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı ve 4 personel sevk edildi. Ekipler, jandarma ile koordineli şekilde arama çalışmalarını yürüttü.

Yapılan titiz dron destekli aramalarda kayıp şahıs sağlıklı şekilde bulundu. Kontrollerinin ardından vatandaş ailesine teslim edildi.

