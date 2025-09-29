Yalova'da Kenevir Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Jandarma ekipleri Çınarcık ve Altınova'da baskın yaptı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ekilen kenevirleri satışa hazırladığı iddiasıyla iki şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İstihbarat üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Çınarcık'ta M.Y. ve Altınova'da F.Ç. isimli zanlıların yakalandığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ile bir av tüfeği yer aldı.

Gözaltına alınan M.Y. ve F.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

