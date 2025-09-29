Yalova'da Kenevir Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Yalova'da jandarmanın Çınarcık ve Altınova'da düzenlediği operasyonda, ormanlık alana ektikleri keneviri satışa hazırladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:14
Jandarma ekipleri Çınarcık ve Altınova'da baskın yaptı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ekilen kenevirleri satışa hazırladığı iddiasıyla iki şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İstihbarat üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Çınarcık'ta M.Y. ve Altınova'da F.Ç. isimli zanlıların yakalandığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ile bir av tüfeği yer aldı.

Gözaltına alınan M.Y. ve F.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ektikleri kenevirin satışını yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirdi.

