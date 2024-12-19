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Yalova'da Kuruyan Çınar Ağaçları İçin Sıkı Takip: Numune Analizleri Başladı

Yalova Çınarcık'taki çınar ağaçlarının kurumasının nedeni araştırılıyor. Toprak ve doku numuneleri toplanarak inceleniyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:57
Yalova'da Kuruyan Çınar Ağaçları İçin Sıkı Takip: Numune Analizleri Başladı

Yalova'da Kuruyan Çınar Ağaçları İçin Önemli Çalışmalar Başlatıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda ağaçların kurumalarına neden olan hastalığın tespiti için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Orman ve Üniversite İşbirliği

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen araştırmalar, Teşvikiye beldesindeki Çınar Gen Ormanı alanında 2023 yılı itibarıyla gündeme geldi. Burada bazı çınar ağaçlarının kurumasına neden olan hastalığın nedenleri inceleniyor.

Mesire alanı olarak da kullanılan bu bölgede, çınar ağaçlarının bir kısmı hastalıktan etkilenirken, 2023'te alınan böcek numunelerine yönelik laboratuvar analizleri, hastalığın büyük ölçüde zararlı böceklerden kaynaklanmadığını ortaya koydu. Ancak kuruma olayının devam etmesi, yeni araştırma projelerini gerekli kıldı.

Toprak ve Doku Numuneleri İle Araştırmalar Devam Ediyor

Bu yıl gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, ağaçların toprak ve kuru bölgelerinden alınan doku numuneleri üzerinde incelemeler yapılmakta. Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, "Hastalığın büyük oranda böceklerden kaynaklanmadığını belirledik. Şu an toprak ve doku örneklerini inceliyoruz; araştırmalarımız devam ediyor," açıklamasında bulundu.

Can, ayrıca, kuruyan ağaçların tespitinin yapıldığını ve %100 veya kısmen ölmüş olanların değerlendirileceğini ifade etti.

İklim Değişikliği ve Hastalıkların Artışı

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, son yıllarda iklim değişikliği kaynaklı olarak Türkiye genelinde çok sayıda ağacın hastalıklara maruz kaldığını belirtti. Çınar Gen Ormanı'nda da kurumalar yaşandığını söyleyen Sarıkaya, çalışmaların sonuçlarına dair umut verici ifadelerde bulundu.

Çinarlardaki kurumaların böcek kaynaklı olmadığına dair ilk bulgular elde edilmesine rağmen, Sarıkaya, hastalığın kök veya gövdedeki zararlı organismalardan kaynaklanma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayarak, yeni projelerin bu durumu netleştirmek için sürdüğünü belirtti.

Toprak ve doku örneklerinin Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceğini ve kısa sürede ön analiz sonuçlarına ulaşmalarının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda başlayan ve ağaçların kurumalarına neden olan...

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda başlayan ve ağaçların kurumalarına neden olan hastalığın tespiti için Orman Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda başlayan ve ağaçların kurumalarına neden olan...

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda başlayan ve ağaçların kurumalarına neden olan hastalığın tespiti için Orman Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

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