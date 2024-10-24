DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Yalova'da mantar üreticisi Canan Cerit'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:27
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Yalova'da Korkunç Bir Cinayet

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 55 yaşındaki mantar üreticisi Canan Cerit evinde, el ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. İddiaya göre, Cerit, evinde çalışan yabancı uyruklu bir çift tarafından hırsızlık amacıyla öldürüldü.

Olayın Gelişimi

Olay, Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Canan Cerit, kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı çiftin evinde kalmasına izin verdi. Ancak, hırsızlık girişimi esnasında çift, Cerit'in el ve ayaklarını bağladı ve etkisiz hale getirmek için üzerine kanepe yerleştirdi. Çift, daha sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden uzaklaştı.

Polisin İntervensiyonu

Bir süre Cerit'ten haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla eve girdi. Sağlık görevlileri, Cerit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltılar ve Cenaze Töreni

Olayla bağlantılı İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezi otoparkına girdiği tespit edildi. Araçta yapılan detaylı incelemeler sürerken, çiftin ülkelerine kaçtıkları iddia ediliyor. Otopsi sonrası, Canan Cerit'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Gökçedere Nur Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Termal ilçesindeki mezarlıkta defnedildi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu
7
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek