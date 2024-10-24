Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Yalova'da Korkunç Bir Cinayet

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 55 yaşındaki mantar üreticisi Canan Cerit evinde, el ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. İddiaya göre, Cerit, evinde çalışan yabancı uyruklu bir çift tarafından hırsızlık amacıyla öldürüldü.

Olayın Gelişimi

Olay, Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Canan Cerit, kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı çiftin evinde kalmasına izin verdi. Ancak, hırsızlık girişimi esnasında çift, Cerit'in el ve ayaklarını bağladı ve etkisiz hale getirmek için üzerine kanepe yerleştirdi. Çift, daha sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden uzaklaştı.

Polisin İntervensiyonu

Bir süre Cerit'ten haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla eve girdi. Sağlık görevlileri, Cerit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltılar ve Cenaze Töreni

Olayla bağlantılı İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezi otoparkına girdiği tespit edildi. Araçta yapılan detaylı incelemeler sürerken, çiftin ülkelerine kaçtıkları iddia ediliyor. Otopsi sonrası, Canan Cerit'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Gökçedere Nur Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Termal ilçesindeki mezarlıkta defnedildi.