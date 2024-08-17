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Yalova'da Marmara Depremi Anması Düzenlendi

Yalova, Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Vali Hülya Kaya, risk azaltma konusunda birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 03:09
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 03:13
Yalova'da Marmara Depremi Anması Düzenlendi

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

17 Ağustos 1999 tarihi, Türkiye’nin en yıkıcı depremlerinden birine sahne oldu. Yalova, bu yıl Marmara Depremi'nin 25. yılını anmak amacıyla özel bir program düzenledi. Yürüyüş ve sergi etkinlikleriyle dolu bu anma programında, hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

Vali Kaya'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, “Depremin gerçeğini her zaman unutmadan yaşamak zorundayız,” diyerek, toplumun bilinçlenmesi ve riskleri azaltabilmek için herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı. Kaya, “Acıyı tekrar yaşamamak için hep birlikte bu yolda var mıyız?” diyerek, vatandaşlara seslendi.

Etkinlik Detayları

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlik, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar süren bir 'sessiz yürüyüş' ile devam etti. Anma sırasında, depremde çekilen fotoğrafların yer aldığı bir sergi gezildi. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu alana karanfiller bıraktılar.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarının anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi de gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle tamamlandı.

Kentsel Dönüşüm İhtiyacı

Vali Kaya, Yalova'nın zemin yapısının ciddi riskler taşıdığını belirterek, eski binaların yenilenmesi gerektiğini dile getirdi. “Eski bina stokunu kentsel dönüşüm ile bir an önce yenilemeliyiz,” dedi. Ayrıca, bu süreçte vatandaşların da aktif rol almasının önemini vurguladı.

Öneteğin en önemli mesajı, deprem gerçeğinin kabulü ve riskleri azaltmak için birlik olunması gerektiği üzerineydi. Anma töreni, 1999’daki acıların bir daha yaşanmaması için atılacak adımlara dikkat çekti.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için...

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

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