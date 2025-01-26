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Yalova'da Mavi Renkli Su Taşması: Valilikten Açıklama Geldi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde rögardan taşan mavi suyun gıda boyasından kaynaklandığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:10
Yalova'da Mavi Renkli Su Taşması: Valilikten Açıklama Geldi

Yalova Valiliği, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde meydana gelen mavi renkli su taşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yağmur sonrası bir firmanın depolama alanında açık alanda bulunan boş kapların üzerine yağan yağmur sonucunda oluşan atık suyun gıda boyası içerdiği belirtilirken, bu suyun kanalizasyona karıştığı kaydedildi.

Olay, vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri olayla ilgili derhal inceleme başlattı. Numune alma işlemi gerçekleştirerek, durumu netleştirmek için gerekli analizler yapıldı.

Valilikten Detaylı Bilgilendirme

Yalova Valiliği, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"25.01.2025 tarihinde bazı haber kaynaklarında yer alan, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bir rögardan mavi renkli su taşması olayına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu durumun, bir firmanın depolama alanında açık alanda bulunan boş kapların üzerine yağan yağmur sonucunda oluşan atık suyun (gıda boyası) kanalizasyona karışması neticesinde meydana geldiği değerlendirilmektedir."

Valilik ayrıca, ilgili firmanın önünden ve kanalizasyon çıkışından numuneler alındığını, analiz sonuçlarıyla durumun netlik kazanacağını ifade etti. İşletmede bulunan malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) incelenmiş olup, ilgili kurumlar tarafından bir nüshası alınmıştır.

Olayın Kayıtları ve Önlemler

Açıklamada, olayda yer alan renklendiricinin AB Kimya’ya ait KRK Gıda firmasının "Brilliant Blue" isimli bir renklendirici olduğu tespit edilmiştir. İlgili durumun çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri hassasiyetle incelenmekte olup, nihai analiz sonuçları doğrultusunda gerekli tüm önlemler alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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