Yalova'da Minibüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesinde Feci Kaza

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişi hayatını kaybetti. Minibüsün çarpmasıyla gerçekleşen olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Kaza Anı ve Detaylar

Olay, S.C. (30) tarafından yönetilen 77 ADD 282 plakalı minibüsün Yalova-Kocaeli kara yolunda meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit (53)'e çarpan minibüs, Macit'i karşı tarafa savurdu. Ne yazık ki, aracın üzerinden geçmesi sonucu Macit olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acil Yardım ve Yetkililer

Kazanın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltında

Olayın ardından minibüs sürücüsü S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu acı olay, yolda dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.