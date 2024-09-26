DOLAR
34,15 -0,07%
EURO
38,22 0,23%
ALTIN
2.935 -0,08%
BITCOIN
2.215.720,62 -0,22%

Yalova'da Minibüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çiftlikköy'de karşıya geçmeye çalışan iki kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:32
Yalova'da Minibüs Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesinde Feci Kaza

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişi hayatını kaybetti. Minibüsün çarpmasıyla gerçekleşen olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Kaza Anı ve Detaylar

Olay, S.C. (30) tarafından yönetilen 77 ADD 282 plakalı minibüsün Yalova-Kocaeli kara yolunda meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit (53)'e çarpan minibüs, Macit'i karşı tarafa savurdu. Ne yazık ki, aracın üzerinden geçmesi sonucu Macit olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acil Yardım ve Yetkililer

Kazanın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltında

Olayın ardından minibüs sürücüsü S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu acı olay, yolda dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27 Eylül 2024 Gündem Özeti
2
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
3
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
4
İran, 2500 Yıllık Ahameniş Eserlerini ABD'den Geri Aldı
5
Dışişleri Bakan Yardımcılarından BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar
6
1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi 7 Ekim'de Başlıyor
7
İsrail'in Batı Bekaa Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!