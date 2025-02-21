Yalova'da Olumsuz Hava Koşulları: Motosiklet ve Skuter Trafiğine Yasak

Yalova'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve skuter trafiğine 24 Şubat'a kadar yasak getirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:43
Yalova'da Olumsuz Hava Koşulları: Motosiklet ve Skuter Trafiğine Yasak

Yalova'da Hava Koşulları Motosiklet ve Skuterleri Etkiliyor

Yalova'da, kar yağışı sebebiyle skuter, motokurye ve motosikletlilerin trafiğe çıkışları 24 Şubat tarihine kadar yasaklandı. Bu karar, Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Kar Yağışı Devam Edecek

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yalova il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilememek adına çeşitli tedbirlerin alındığını gösteriyor.

24 Saat Kesintisiz Çalışmalar

Açıklamada, İl Afet Müdahale Planı'nın Yalova AFAD İl Merkezi koordinasyonuyla devreye alındığı vurgulanarak, ilgili tüm kurumların 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Yalova'daki ana yollar, köprüler ve viyadüklerde gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Olası Ceza Uygulamaları

Motokuryeler ve motosikletler için 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde saat 20.00'den 10.00'a kadar trafiğe çıkış yasağı getirilmiş olup, bu yasak 24 Şubat saat 10.00'a kadar sürecektir. Geçmişte kararlarına riayet etmeyenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Toplu Taşıma Önerisi

Açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin kış lastiği denetimlerine devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi önerildi. Can dostlarımızın korunması amacıyla ilgili ekiplerin sahipsiz hayvanların beslenmesi ve korunması için çalışma yapacağı aktarıldı.

Vatandaşlardan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evsiz ve sokakta kalan kişileri bildirmeleri de önemle rica edildi.

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