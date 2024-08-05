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Yalova'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:54
Yalova'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yalova'da Orman Yangını

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yer alan Hayriye köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının haber alınmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları

Ekipler kıyasıya mücadelesine havadan ve karadan devam ediyor. Ancak yangının karadan ulaşımın güç olduğu bir alanda meydana gelmesi, çalışmaların zorlukla sürdürülmesine neden oluyor.

Vali'den Açıklama

Yalova Valisi Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir helikopterle yangına müdahale ediyoruz. İkinci bir helikopterin takviyesi istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

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