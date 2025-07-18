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Yalova'da Ormanlık Alana Yasa Dışı Kenevir Ekimi: Zanlı Tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yasa dışı kenevir eken zanlı, jandarma operasyonuyla tutuklandı. 60 kök kenevir ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:16
Yalova'da Ormanlık Alana Yasa Dışı Kenevir Ekimi: Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Ormanlık Alanda Kenevir Ekimi Yapıldı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, ormanlık alana yasa dışı olarak kenevir ekimi gerçekleştiren bir zanlı, jandarma ekiplerince tutuklandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde S.D. isimli şahsın, ormanlık alan içerisinde kanuna aykırı olarak kenevir ekimi yaptığını tespit etti.

Ele geçirilen bilgilere dayanarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen bölgeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, S.D. gözaltına alınırken, ormanlık alana ekilmiş 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Yalova'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen zanlı...

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen zanlı tutuklandı. Operasyonda, şüpheli tarafından ilçede ormanlık alan içerisinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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