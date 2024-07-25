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Yalova'da Park Halindeki Otomobil Yangını: Kundaklama Şüphesi

Yalova'da park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:20
Yalova'da Park Halindeki Otomobil Yangını: Kundaklama Şüphesi

Yalova'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Yalova'nın Elmalık köyü yolu üzerindeki Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Anı ve Acil Müdahale

Otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında otomobilden çıkan alevlerin, yakınındaki kuru otları etkileyerek ikincil bir yangın riskine sebep olduğu belirlendi.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek otomobili söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, bina çevresinde de soğutma çalışmaları yapıldı.

Kundaklama İhtimali İnceleniyor

Çevre sakinleri, yangının çıkış sebebi olarak bir kişinin otomobile yanıcı madde attığını ifade etti. Bu durumda polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerine kapsamlı bir araştırma başlattı.

Olay, Yalova’da güvenlik endişelerini artırırken, yetkililer konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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