Yalova'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Gözaltı

Yalova'da Büyük Silah Operasyonu

Yalova'da, düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamaları sırasında meydana gelen silahlı kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle gerçekleştirildi.

13 Adreste Eş Zamanlı Arama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalar sonucunda, 4 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yalova'da güvenlik güçleri, ruhsatsız silahların kullanımını ve bu tür olayların önüne geçmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yalova'da polisin 13 adrese eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.