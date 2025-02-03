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Yalova'da Şebeke Suyuna Temizlik Malzemesi Atıldı: 5 Gözaltı ve 2 Tutuklama

Yalova'da köpük artırıcı temizlik malzemesinin suya atılması sonucu 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:36
Yalova'da Şebeke Suyuna Temizlik Malzemesi Atıldı: 5 Gözaltı ve 2 Tutuklama

Yalova'da Şebeke Suyuna Temizlik Malzemesi Atıldı

Yalova Valiliği, ilimizin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy-Kurtköy derivasyonunda meydana gelen köpüklenmenin nedeninin temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan köpük artırıcı bileşik olarak belirlendiğini duyurdu.

Köpüklenme Olayı ve Araştırma Süreci

Yalova Valiliği, Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili yürütülen incelemede, suya bu maddenin atıldığını ve bunun sonucunda ilgili su kaynaklarının etkilenmesi nedeniyle 24 saat su kesintisi yaşandığını açıkladı.

29 Ocak Çarşamba akşamı yaşanan olayın ardından, şebeke suyuna dışarıdan müdahale iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, toplamda 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve İlgili Suçlamalar

Gözaltında tutulan şüphelilerden muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A., 'içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Valilik, yapılan araştırmalar sonucunda bulunan şüphelilerin ve atılan maddenin sağlık riski taşıdığına vurgu yaparak, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

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