Yalova'da Şebeke Suyunda Köpüklenme Üzerine İlk Analiz Raporu Yayınlandı

Yalova'da Su Sorunu: Köpüklenme Üzerine İlk Analiz Raporu Açıklandı

Yalova Valiliği, kentteki su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenmenin ardından yapılan ilk analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Su Kesintisi Uygulandı

Olayın ardından Yalova'da su kesintisi uygulanırken, ilgili soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sudan alınan numuneler titizlikle analiz edildi.

Köpüklenme Analiz Sonuçları

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ilk analiz sonuçlarının değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kadıöy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili yapılan analizlerde, suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk olmadığı belirlenmiştir," denildi.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yalova Valiliği, kullanıcıları kesin sonuçlar açıklanana dek suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılmaya devam edilmesi konusunda uyardı. İçme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (örneğin yemek, çay vb.) ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından, kamuoyunun bilgilendirileceği ve gerekli duyuruların yapılacağı bildirildi.