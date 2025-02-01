Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor

Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmeye dair merak edilen analiz sonuçlarını paylaştı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

Hatırlanacağı üzere, Yalova'da 30 Ocak'ta Kurtköy Derivasyonu'nda tespit edilen köpüklenme nedeniyle şehirde su kesintisi yaşanmıştı. Valilik tarafından başlatılan soruşturma sonrası, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunelerin ilk analiz sonuçları, suyun sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiği bilgisini vermişti.