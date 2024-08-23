Yalova'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Yalova'da Trafik Kazası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen kaza, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, Yalova-Armutlu kara yolu üzerindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

B.M.Y. yönetimindeki 38 GS 677 plakalı otomobil, B.Ş.O. idaresindeki 77 T 0512 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle birlikte her iki aracın sürücüleri ve otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz güncel bir bilgi verilmedi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma edildiği öğrenildi. Olayın nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.