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Yalova'da Temizlik İşçisi Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Yalova’da bir temizlik işçisi, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:10
Yalova'da Temizlik İşçisi Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Yalova'da Temizlik İşçisi Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında görev yapan bir temizlik işçisi, sokakta bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Temizlik işçisi Şahin Şenbuy, çöp poşetinin yanında bulduğu cüzdanı, nöbetçi çavuş Emre Savaşır'a teslim etti. Savaşır, cüzdanın sahibini bulmak için gereken tüm çalışmaları başlattı.

Cüzdan sahibi Günay Karagöz, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hizmet binasına davet edildi ve cüzdanını teslim aldıktan sonra, Şahin Şenbuy'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bir Duyarlılık Hikayesi

Şahin Şenbuy, yaptığı açıklamada, görev alanında çalışırken cüzdanı bulduğunu ve cüzdanı hemen nöbetçi çavuş Savaşır ile şef Ayşim Demircan'a teslim ettiklerini belirtti.

Günay Karagöz, akşam iş yerinden çıkarken cüzdanının yanına almadığını fark ettiğini ifade ederek, "Cüzdanımda yaklaşık 3 bin lira ile kredi kartlarım vardı. Hızla internet bankacılığı ile kartlarımın kullanılıp kullanılmadığını kontrol ettim. Umudumu kaybetmek üzereyken Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından arandım. Cüzdanımı bulan ve üzerine dahi bakmadan teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

Bu olay, toplumda güven ve dayanışma duygusunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu...

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi. Temizlik işçisi Şahin Şenbuy'un (sağda), çöp poşetinin yanında gördüğü cüzdanı gece nöbetçi çavuşu Emre Savaşır'a vermesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma yapıldı. Cüzdanını kaybeden Günay Karagöz (solda), davet edildiği Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet binasında cüzdanını aldıktan sonra hediye takdim ettiği Şenbuy'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu...

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi. Temizlik işçisi Şahin Şenbuy'un (sağda), çöp poşetinin yanında gördüğü cüzdanı gece nöbetçi çavuşu Emre Savaşır'a vermesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma yapıldı. Cüzdanını kaybeden Günay Karagöz (solda), davet edildiği Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet binasında cüzdanını aldıktan sonra hediye takdim ettiği Şenbuy'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

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