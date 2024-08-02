Yalova'da Tersanede Çalışan İki İşçi Yüksekten Düştü

Yalova Altınova'da Trajik Kaza

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana gelen feci bir kaza, iki işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Altınova tersaneler bölgesindeki bir gemiye boya yapılması esnasında yaşandı.

Sepet Platformu Kazası

Sepetli insan kaldırma platformuna binen işçiler, yüksekten düşen sepetin içinde bulunmaktaydılar. Onlarca metre yükseklikten düşen Doğanay K. (22) ve Mehmet K. (33) üzücü bir şekilde olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.

Cenazeler Hastaneye Gönderildi

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu tür kazaların önlenmesi ve iş güvenliğinin artırılması için yaşanan bu olay, sektör içinde yeniden bir değerlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor.