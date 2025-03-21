Yalova'da Tersanede Demir Bloklar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde, tersanede demir bloklar arasında sıkışan 25 yaşındaki işçi Hasan Can Mert yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 02:34
Yalova'da Tersanede Demir Bloklar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde, 25 yaşındaki işçi Hasan Can Mert, gemi inşa sürecinde kullanılan demir blokların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde meydana geldi. Mert, çalışma alanında hareket eden demir blokların sebep olduğu kaza sırasında sıkıştığında, diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mert'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu trajik kaza, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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