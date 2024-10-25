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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:05
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Gerçekleşen Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü’nin Başarılı Çalışması

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapmış olduğu risk analiz çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri düşünülen iki aracı takibe aldı.

Müdahale ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Takip edilen her iki araca, farklı noktalarda eş zamanlı olarak müdahalede bulunuldu. Dedektör köpek Zeytin eşliğinde yapılan aramada, 7 paket halinde toplam 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve ek olarak bir miktar skunk ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Otomobillerdeki şüphelilerden M.S, F.S ve Y.K gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan bir diğer çalışmada M.N.A'nın üzerinde de sentetik uyuşturucu bulundu ve o da gözaltına alındı.

Adli Süreç

Yapılan işlemlerin ardından, 4 zanlı adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 7 paket...

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 7 paket...

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.

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