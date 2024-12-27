Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu, 6 zanlının tutuklanmasıyla sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde tespit ettikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda, 153,6 gram sentetik uyuşturucu, 39 sentetik ecza, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı ve jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.U, E.C, N.K, B.K, E.C. ve A.A. tutuklanırken, E.C. ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.