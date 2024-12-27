DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 153,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:04
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu, 6 zanlının tutuklanmasıyla sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde tespit ettikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda, 153,6 gram sentetik uyuşturucu, 39 sentetik ecza, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı ve jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.U, E.C, N.K, B.K, E.C. ve A.A. tutuklanırken, E.C. ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsviçre, Dijital Dünyada Çocukların Korunması İçin Ebeveynlere Sorumluluk Yüklüyor
2
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Ziyarete Açıldı
3
Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye
4
Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi
5
Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı
6
Adana'da İki Hastaneden Eşya Çalan Zanlı Tutuklandı
7
Mesleki Eğitimde Öğrencilere Yeni Fırsatlar: Bölge Okullarına Geçiş İmkanı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor