DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Yalova'da jandarma operasyonlarında E.K. ve E.A. gözaltına alınıp tutuklandı; ele geçenler arasında kenevir kökleri, kubar esrar, tabanca ve fişekler var.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:10
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma, Çiftlikköy ve Armutlu'da operasyon düzenledi

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Çiftlikköy ilçesinde yapılan aramada, E.K.'nin evinde bir miktar uyuşturucu, 58 kök kenevir, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Armutlu ilçesinde ise E.A.'ya ait ağılda yapılan aramada 1 kilo 370 gram kubar esrar, 4 kök kenevir ve 1 esrar öğütme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan E.K. ve E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli...

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 58 kök kenevir, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli...

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Açlık Kâbusu: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 263
2
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
3
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
4
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
5
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
6
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
7
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar