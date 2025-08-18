Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma, Çiftlikköy ve Armutlu'da operasyon düzenledi

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Çiftlikköy ilçesinde yapılan aramada, E.K.'nin evinde bir miktar uyuşturucu, 58 kök kenevir, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Armutlu ilçesinde ise E.A.'ya ait ağılda yapılan aramada 1 kilo 370 gram kubar esrar, 4 kök kenevir ve 1 esrar öğütme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan E.K. ve E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

