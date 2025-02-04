Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 zanlı tutuklandı.

Operasyon sırasında, ekiplerin B.K. ve Y.A'ya ait ikamette yaptığı aramada, 7 parça halinde 1 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 2 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ile 14 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Ayrıca, ikamette bulunan A.Ç ve E.Ç. de gözaltına alındı. Bu kişilerden Y.A'nın “hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi.

Aynı gün, Taşliman Mahallesi'ndeki Balıkçılar Lokal'ine girerken şüpheli hareketler sergileyen Y.E.M'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 233 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlı Y.E.M. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Aramalarda, 1 kilo 339 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 18 sentetik ecza maddesi, 4 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ile şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.