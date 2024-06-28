Yalova'da uyuşturucu üreten aile tutuklandı! İşte ele geçirilen maddeler..

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon sonucunda, kiralık bir villada uyuşturucu üretip satan ve farklı illere dağıtan bir aile ile onların yardımcıları yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, baba C.Z, kızı E.Z, damadı İ.T ve diğer şüpheliler M.M, S.S, Ö.O ve S.Y'nin uyuşturucu ürettiği ihbarını aldı. Bu kişilerin uyuşturucuları İstanbul, Bursa ve Antalya'da sattıkları bilgisi üzerine geniş çaplı bir takip başlatıldı.

OPERASYON DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, Yalova, İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sırasında, şüphelilerin Yalova'da kiraladıkları villada Hint keneviri üretimi ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı ve nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı ile çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı maddeler ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE YAPILAN ARAMA

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleri "Gölge" ve "Zeytin" ile yapılan aramalarda, 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi ve 2 hassas terazi bulundu.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.