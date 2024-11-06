Yalova'da Yapay Zeka ile Hız İhlali Denetimi

Yalova'da Hız İhlali Denetimi Uygulandı

Yalova'da, Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile gerçekleştirilen hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye para cezası uygulandı. Toplam ceza miktarı ise 293 bin 394 lira olarak belirlendi.

Denetimlerin Amacı

Yalova Valiliği tarafından yapılan duyuruda, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, can ve mal güvenliğini sağlamak ve hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla bu cihazı kullanmaya başladığı ifade edildi.

Gelişmiş Teknoloji ile Hız Tespiti

Yapay zeka desteği sayesinde, hız tespitinin yanı sıra dört şeritli yollarda gece ve gündüz zaman ayırt etmeksizin çekim yapılabildiği aktarıldı. 26 Ekim'den 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, güzergahı kullanan tüm araçların sorgulama işlemleri yapıldı.

Hedef Güvenli Ulaşım

Yalova Emniyet Müdürlüğü, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeyinin arttırılması yönündeki çalışmalar aralıksız olarak devam etmekte. Sürücülerin güvenli bir şekilde trafikte yer alması adına sabit ve seyir halinde hız kontrolü denetimleri düzenleniyor.