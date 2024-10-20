Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Yalova'da Yediemin Otoparkına Operasyon

Yalova'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, yediemin otoparkındaki araçları yasadışı yollarla sattığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Yalova merkezli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yediemin Otoparkındaki Suistimal İddiası

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü Beldesi'nde bulunan yediemin otoparkındaki araçların sahte belgelerle satıldığı bilgisine ulaştı. Bu araçlar arasında trafikten men edilen ve hacizli olanlar da bulunuyordu.

Operasyon Detayları

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 17 Temmuz 2024'te başlatılan çalışma sonucunda, otoparktan sahte belgelerle çıkarılan 134 araç ve 77 motosikletin, Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep'teki hurdacılara satıldığı tespit edildi. Ayrıca, 12 aracın parçalarının sökülerek satışının yapıldığı ise belirlendi.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, Yalova merkezli olarak 8 ilde 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.

Tutuklama ve Devam Eden Çalışmalar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkındaki araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonda bir tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkındaki araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonda bir tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkındaki araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonda bir tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.