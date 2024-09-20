Yalova'da Yeni Anayasa Tartışmaları: Yazıcı'nın Açıklamaları

Yalova'da Anayasa Üzerine Konuştu

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yalova İl Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısında anayasa değişiklikleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yazıcı, geçmişte yapılan değişikliklerin uyumsuz alanlar yarattığını belirterek, "Millet bu alandaki hakkını kullanıp kendi anayasasını yapsın," dedi.

Kurumsal Yapıya Önem Veriyoruz

Partilerinin kurumsal yapı üzerine sıkı çalışmalara imza attığını vurgulayan Yazıcı, 2002 yılında milletin AK Parti’yi seçerek yönetimde söz sahibi olduğunu hatırlattı.

İnsan Hakları Üzerine Dikkat Çekti

"İnsan hakları önemlidir. Yaşama, düşünce ve ifade özgürlükleri ihlal edildiğinde, bu duruma farklı bir biçimde yaklaşmak bizim tarzımız değil" diyerek eleştirilerini dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin humanizm anlayışını öne çıkardığını vurguladı.

Avrupa Birliği Açıklamalarına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa Birliği'ne üyelik ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye’nin AB ile ilişkileri devam etmekte fakat değerlerimizden ödün vermeden ilerlemeliyiz" dedi.

Yeni Anayasa Çalıştayına Dair Bilgiler

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla somut adımlar atacaklarını duyuran Yazıcı, ekim ayında ilk anayasa çalıştayını gerçekleştirme planlarını açıkladı. Yazıcı, geçmişten günümüze halkın anayasa yapma hakkını kullanamadığını, mevcut anayasaların darbeciler tarafından yapıldığını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı: "Önce darbe yapıp anayasayı yok saymışlar, sonra da anayasa yapmışlar."

Toplantıya katılan diğer isimler arasında AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ile il ve ilçe yöneticileri yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına katılarak açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına katılarak açıklamada bulundu.