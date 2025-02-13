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Yalova'da Yere Düşen 1530 Doları Alan Kişi Kameralara Yansıdı

Yalova'da bir döviz bürosunun önünde düşen 1530 doları alan kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:34
Yalova'da Yere Düşen 1530 Doları Alan Kişi Kameralara Yansıdı

Yalova'da döviz bürosu önünde yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Fatih Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna giden 28 yaşındaki N.B, çıkışta 1530 doları yere düşürdü.

N.B, bankaya gittiğinde paranın kaybolduğunu fark etti ve döviz bürosuna geri dönerek güvenlik kameralarını inceledi. Röportajında, parayı düşürdüğünü ve başka bir kişinin parayı alarak Hürriyet Sokak'a girdiğini gördüğünü belirtti. Bunun üzerine N.B, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili açıklama yapan N.B, paranın kendisine ait olmadığını ve bu durumun kendisini mağdur ettiğini dile getirdi. Arkadaşının kendisine emanet bıraktığı bir telefon cihazını satmak için döviz bürosuna gittiğini ve paranın o esnada düştüğünü ifade etti. "Arkadaşım memlekete dönmek zorunda kaldı, paraya sıkıştı. Cihazı satıp parasını göndermemi istedi" diyen N.B, o sırada çantasının önünde olduğunu düşündüğünü ancak parayı düşürdüğünü belirtti.

N.B, parayı bulan kişiden şikayetçi olduklarını ve bir an önce yakalanmasını istediklerini ifade etti. Polis ekiplerinin parayı alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

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