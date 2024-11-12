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Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:21
Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Yalova-İzmit kara yolundaki köprülü kavşakta gerçekleşti.

Kazaya karışan ilk araç, sürücüsünün ani fren yaptığı 34 CYH 344 plakalı otomobildi. Bu araca arkasından gelen 77 P 4280 plakalı bir servis midibüsü çarptı. Ardından, aynı yöne giden 77 BC 671, 35 PMC 64 ve 34 LY 1707 plakalı otomobiller de kazaya dahil oldu.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan C.B, M.A, G.M. ve F.K, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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