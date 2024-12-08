DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Yalova'daki Cinayet Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da cinayet zanlısı 17 yaşındaki K.B., Eskişehir yakınlarında polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:01
Yalova'daki Cinayet Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da Cinayet Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da, Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta yaşayan Ramazan Elkıtay (57), evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda Elkıtay, ağır yaralanarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Ramazan Elkıtay'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli K.B. (17) için polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay sonrası kaçan K.B.'yi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan tespitler sonucunda, zanlının Eskişehir yönüne gittiği belirlendi. Polis, Ankara-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu aracın içindeki şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki K.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
3
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
4
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı
5
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
6
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Tarihi Bir Başlangıç
7
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor