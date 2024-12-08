Yalova'daki Cinayet Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da Cinayet Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da, Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta yaşayan Ramazan Elkıtay (57), evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda Elkıtay, ağır yaralanarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Ramazan Elkıtay'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli K.B. (17) için polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay sonrası kaçan K.B.'yi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan tespitler sonucunda, zanlının Eskişehir yönüne gittiği belirlendi. Polis, Ankara-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu aracın içindeki şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki K.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.