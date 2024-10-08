Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova'da Yangın Olayı

Yalova'nın Altınova Tersane Bölgesi'nde, bakım ve onarım çalışmaları süren bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Nedenleri ve Müdahale

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gemide yangın çıktı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve gemideki tüm personel güvenli bir şekilde tahliye edildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşması, yangının büyümesini önledi.

Maddi Hasar Oluştu

Tahrip edilen gemide ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.