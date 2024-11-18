Yalova'daki Gökçe Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiğe Düştü

Su Seviyesi %20'lere Düştü

Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin %20'lere düştüğü bildirildi. Yeşil Körfez Su Birliği'nden alınan bilgilere göre, bu baraj kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılamakta.

Önceki Seviyeler

Kasım 2023'te yapılan ölçümlerde barajdaki su seviyesi %35 olarak tespit edilmişti. Ancak bu yıl, yağışların yetersiz kalması sonucu su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşandı.

Vatandaşa Tasarruf Uyarısı

Kentin tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nın 43 günlük suyunun kaldığı belirtilerek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yeni Baraj Projesi

Öte yandan, Yalova'nın su sorunu için yeni bir çözüm yolu olarak yatırım programına alınan Çağlayan Barajı (Gökçe 2) projesi dikkat çekiyor. Selimandıra Deresi'nin çıkışında inşa edilmesi planlanan bu barajın kapasitesi 25 milyon metreküp olacak.

Uzun Dönem Su İhtiyacı

Yapılması planlanan yeni baraj, kentin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısının önüne geçmeyi hedefliyor. Gelecekte 61 milyon metreküp içme ve kullanma suyu kapasitesine sahip olacağı ifade edilen barajın, mevcut su sıkıntısını yalnızca yağışların artması ile çözebileceği öngörülmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20'lere düştüğü bildirildi.

Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20'lere düştüğü bildirildi.