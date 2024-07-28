Yalova'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda çıkan orman yangınları, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Durumu ve Müdahale Süreci

Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, yangınların kontrol altına alındığını ve bölgedeki çalışmalara devam edildiğini bildirdi. "Yangını tatil köyüne 300 metre kadar yakın bir noktada gördük. Ekiplerimiz, canla başla yangını bertaraf etti" dedi.

Müdahale Ekipleri ve Araçlar

Yangına müdahale etmek üzere bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, ve çeşitli destek ekipleri sevk edildi. Yangına iki helikopter ile 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 itfaiye aracı ile müdahalede bulunuldu.

Yangının Çıkış Nedenleri

Aydın, yangınların olası bir sabotaj sonucu çıkmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. "Yangınları birden fazla noktada görmek, acil bir durum olduğunu gösteriyor. Araştırma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangınlarla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin etkin çalışmaları sonucunda yangınlar büyük bir hasar vermeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar ve soğutma işlemleri devam edecekken, Yalova halkı ve ekiplerin çabaları takdirle karşılanıyor.