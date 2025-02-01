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Yalova'daki Su Güvenliği İncelemesinden Olumlu Sonuç

Yalova'daki su güvenliği incelemesinde uygunsuzluk tespit edilmedi, şebeke suyu kullanımına geçildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 08:42
Yalova'daki Su Güvenliği İncelemesinden Olumlu Sonuç

Yalova'daki Su Güvenliği İncelemesine İlişkin Bakanlık Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki su güvenliği incelemesine dair önemli bilgiler sundu. Yapılan ilk incelemelerde su kaynağında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi ve bu sebeple şebeke suyu, insan tüketimine uygun bir kullanım olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, içme suyu kullanımıyla ilgili duyurunun gerekli analizler tamamlandığında yapılacağı ifade edildi. Yalova'daki su güvenliği incelemesi hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmanın önemine dikkat çekildi.

Köpüklenme Tespiti Üzerine Önlemler Alındı

29 Ocak'ta Yalova'daki arıtma tesisinde meydana gelen köpüklenme olayı sonrasında, Sağlık Bakanlığı, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve Yeşil Körfez Su Birliği yetkilileri bir araya gelerek koordinasyon sağladı. Yeşil Körfez Su Birliği köpüklenme nedeniyle şebekeye su verilmesini durdurdu ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde inceleme yapmaya devam eden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile ilgili birimler, aldıkları numuneleri referans laboratuvarlarına göndermiştir. Bakanlık açıklamasında, "Şu ana kadar olumsuz bir vaka bildirilmemiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tüm yetkililer süreci titizlikle takip etmektedir. Halk sağlığı önceliğimizdir ve gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

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Yalova'daki Su Güvenliği İncelemesinden Olumlu Sonuç

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