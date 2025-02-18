Yalova'dan Muş'a Sıcak Bir Destek: Kadınların Ördüğü Bereler Askerlere Gönderildi

Yalova'daki iki kadın, soğuk bölgelerde görev yapan askerlere taze bereler ördü ve Muş'taki jandarma karargahına ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:30
Yalova'dan Muş'a Sıcak Bir Destek: Kadınların Ördüğü Bereler Askerlere Gönderildi

Yalova'dan Muş'a Sıcak Bir Destek

Soğuk hava koşullarında görev yaparak vatan için fedakarlık gösteren Mehmetçiklerimize, Yalova'dan anlamlı bir destek geldi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat, kendi evlerinde ördükleri bereleri Muş'taki askerlere ulaştırmak için harekete geçti.

Berelerin Ulaştırılması

Askeri yetkililerle irtibata geçen iki kadının ördüğü toplamda 81 bere, Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplanarak Muş İl Jandarma Komutanlığına gönderildi. Burada, bereler Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeline dağıtıldı.

Askerlerden Teşekkür

Bereleri teslim alan askerler, evde hazırladıkları bu sıcak hediyeler için telefonla görüntülü görüşerek Özmen ve Bağdat'a içten bir teşekkür ilettiler. Bu jest, askerlerin moralini yükseltti ve Yalovalı kadınların vatanseverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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