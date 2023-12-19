Yalova depreminde hasarlanan Güngören'deki bina boşaltıldı!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem oldu. Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Deprem sonrası İstanbul Güngören'de bir binanın balkon tavanı çöktü.

Dün gece saat 23.53'te gerçekleşen depremin ardından Güngören'deki 4 katlı binanın 3. kat balkon tavanında çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler, binanın hasarlı olduğunu tespit etti.





Binanın giriş katındaki dükkan kapatıldı. Bina sakinlerine de evlerini terk etmeleri için süre tanındı. Bina sakinleri, depremden önce de binada küçük çatlaklar ve su sızıntıları olduğunu söyledi.

Binayı tahliye etmeleri istenen bina sakinleri ise kara kara nereye gideceklerini düşünüyorlar. Tahliye edilen binanın sakinlerinden biri olan Kahraman Hama Elhacı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Evdeydim ve biraz hissettim. Biz belediyeyi aradık. Geldiler, baktılar. Bizden evimizi boşaltmamız için imza aldılar. Biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bina ortalama 57 senelik. Eski bina olduğu için deprem öncesinde yapılması gerekiyordu ama kimse yapmadı. Dün saat 02:00 civarında geldiler. Hemen çıkacaksınız dediler. Dediğim gibi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Belediye sesimizi duysun. Balkona çıktık. Gördük, kötü durumdaydı. İlk sesi duyduğumuzda acaba patlama mı oldu dedik. Komşu anlattı. Biz de gittik baktık. Sonra hemen boşalttık."

