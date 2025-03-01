Yalova'nın Ürettiği Dünyanın En Büyük Elektrikli Feribotu Norveç'te Hizmete Girdi

Yalova'da üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç'in sularında hizmet vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:20
Yalova'nın Ürettiği Dünyanın En Büyük Elektrikli Feribotu Norveç'te Hizmete Girdi

Yalova'nın Ürettiği Elektrikli Feribot Norveç Denizde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da Türk tersanesi tarafından üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotunun Norveç sularında hizmet verdiğini duyurdu.

Uraloğlu, feribotun çevre dostu özellikleriyle dikkat çektiğini belirtti. Yalova'daki tersanelerin yalnızca kendi filosunu değil, dünya denizciliğini de etkileyen projelere imza attığını vurguladı.

Dünyanın En Büyük Elektrikli Feribotu

2021 yılında Norveç'e ihraç edilen bu feribot, 143 metre uzunluğunda; 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıma kapasitesiyle kendi sınıfında çığır açan bir araç olarak kayıtlara geçti.

Feribot, tamamen Lityum ION bataryalar ile çalışıyor ve çevreci yapısı sayesinde karbon salınımını yüzde 80 azaltıyor. Ayrıca yolcu indirme-bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliği sayesinde operasyonel verimlilik maksimum düzeye çıkarıldı.

Norveç'in Oslo Fiyordu'nda hizmet veren bu feribot, daha az yakıt tüketerek doğayı koruyarak ve enerji verimliliğini artırarak Türk mühendisliğinin dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor. Uraloğlu, "Denizcilikte geleceğin teknolojilerini takip ederek ülkemizin deniz taşımacılığındaki gücünü artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye, çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor.

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