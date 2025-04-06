Yalova Valisi Kaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu anlamlı günde Vali Kaya, AA'nın Türkiye'nin en köklü haber ajansı olmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Hülya Kaya, Anadolu Ajansı'nın gazetecilik alanındaki katkılarının yanı sıra, ülkenin gelişiminde üstlendiği görevi de vurguladı. Vali Kaya, "Anadolu Ajansı, sadece haber vermekle kalmayıp, aynı zamanda Türk halkının sesi ve vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Yalova'da düzenlenen kutlama etkinliğine katılan diğer resmi yetkililer de, ajansın başarılarını ve demokrasinin güçlenmesine katkılarını öne çıkardılar. Koskoca bir çeyrek asrı geride bırakan Anadolu Ajansı, 105. yaşında da aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğinin sinyallerini verdi.