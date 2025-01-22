Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Ediliyor

Kartalkaya Yangınında Cenazeler Ailelerine Teslim Ediliyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan kimlik tespitinin ardından, ilk olarak 8 cenaze yakınlarına teslim edildi.

Yangın Gecesi Yaşananlar

Yangın esnasında hayatını kaybedenlerden biri olan Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, 25 yaşındaki Nazik'in Acdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Nazik'in yangın sırasında yardım çığlıkları attığını kaydeden Yıldız, "Yangından bahsettiğinde birkaç yeri aramış, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz' demiş. Gece haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik." dedi.

Ailelerin Adalet Talepleri

Yangında iki yakınını kaybeden Sema Şahin, sokaklarda yaşanan bu korkunç olayın peşini bırakmayacağını ifade etti. Şahin, "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Tatile giden çocuklarımla böyle bir acıyı yaşamamalıydım. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar." şeklinde duygularını dile getirdi.

Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri, yaşanan trajedinin sorumlularının adalet önünde cezalandırılmasını talep ediyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı.