Yangında Yaralanan Genç 18 Ameliyat Sonrası Hayata Tutundu

Yangın Sonrası Zorlu Süreç

Afyonkarahisar'da 7 ay önce meydana gelen bir yangında yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Öztürk, tedavi sürecinde 18 ameliyat geçirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrenim gören genç, ocak ayında evinde çıkan yangında ciddi yaralar aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Umut Işığı

Yangın sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, hastanenin Yanık Merkezi'nde 18 ameliyatla tedavi edildi. Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, gencin vücut yüzeyinin %40'ında yanık bulunduğunu belirterek, başarılı ameliyatlar sayesinde Burak’ın iyileştiğini açıkladı.

Doğum Günü Sürprizi

Burak Öztürk için sağlık çalışanları, 23. doğum günü dolayısıyla bir kutlama sürprizi hazırladı. Yanık Merkezi'nde görevli sağlık personeli ve hastane yönetimi, kendisi için özel bir pasta alarak tedavi gördüğü odasında doğum gününü kutladı.

Yeni Hayaller ve Yazarlık

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarıyla yakın bir bağ kuran Burak, onlara olan minnettarlığını paylaşmak için birçok şiir ve hikaye yazdı. Yazdıklarını kitaba dönüştürmeyi düşünen genç, gördüğü fizik tedavisinin ardından taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç 23 yaşındaki Burak Öztürk, yaşama tutundu.

Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç 23 yaşındaki Burak Öztürk, yaşama tutundu.

Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç 23 yaşındaki Burak Öztürk, yaşama tutundu.