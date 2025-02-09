Yangınlarda Dumandan Zehirlenmemek için Hayat Kurtaran Öneriler

Yangında Dumandan Zehirlenmemek için Öneriler

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, yangın anında dumandan zehirlenmemek için alması gereken önlemleri paylaştı. Özellikle çömelmek gerektiğini ve ağız ile burnun ıslak bez veya maske ile kapatılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Felaketi Sonrası Önlemler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın felaketi, afet sırasında hayat kurtaracak bireysel önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Prof. Dr. Kalkan, yangın sırasında dumanın risklerine dikkat çekerek, içinde bulunulan odada kalınması durumunda kapı altlarına ıslak bez konulmasının etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

Ayrıntılı Bilgiler ve Tavsiyeler

Yangın sırasında pencerelerin açılmaması gerektiğini ifade eden Kalkan, pervazların hava alan kısımlarının ıslak bezle kapatılmasının itfaiye gelene kadar zaman kazandırabileceğini dile getirdi. Ayrıca dumanın tavana daha yakın olacağını belirterek, eğer duman fazlaysa mümkün olduğunca çömelmenin zararlı gazların akciğerlere gitmesini engelleyeceğini aktardı.

Yangın Merdivenlerinde Dikkatli Olun

Yangın çıkışlarına yönelirken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kalkan, yangın merdivenlerinden çömelerek ilerlemenin daha güvenli olacağını belirtti. Alevler çok fazlaysa sırta ıslak bir battaniyenin konulabileceğini ifade eden uzman, asansör kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İlk Müdahalede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yangından etkilenen kişilerin ilk müdahalesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kalkan, “Yangına maruz kalan kişilerin çoğunu karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak düşünürüz. Eğer oksijen verirseniz hızlı bir şekilde tedavi edilirler.” şeklinde konuştu. Kalkan, hastaların burun kıllarındaki yanık ve ağız çevresindeki izlerin inhalasyon yanığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yanık Tedavisi ve Önlemleri

Türkiye'de yanık tedavisi konusunda deneyimli doktorların bulunduğunu ve birçok hastanede yanık merkezlerinin olduğunu aktaran Kalkan, %50'den fazla yanığı olan bir kişinin ölüm riskinin arttığını belirtti. Yanan bölgeye su dökülmemesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, bunun yerine temiz bezle yanık bölgenin kapatılması ve hızlıca hastaneye gitmenin önemli olduğunu bildirdi.

Yangın Eğitimlerinin Önemi

Yangınla ilgili eğitimlerin önemine de değinen Kalkan, okullarda yangın eğitimlerinin uzman hekimlerce daha kapsamlı yapılması ve afet tatbikatlarının arttırılmasıyla çocukların bilinçlenmelerinin sağlanabileceğini ifade etti. Ayrıca yangın sırasında alt katlardaki yangın durumunda pencerelerin açılmaması gerektiğini vurgulayarak, dumanın yukarı çıkacağını ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Zaman kazanmak, hayatta kalmanın anahtarıdır!” diyerek, her bireyin bu bilgileri ışığında hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.