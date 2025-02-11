Yangınlarda Erken Uyarı ve İkaz Sistemlerinin Önemi

Yangın Güvenliğinde Erken Uyarı Sistemlerinin Rolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, yangın güvenliği açısından binaların gerekli yeterliliklere sahip olması gerektiğini vurguladı. Kaya, yangın önleme sistemlerinin yanı sıra, duman ve ısı algılanabilen dedektörlerin de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yangın Önleme Sistemleri

Kaya, binalarda yangını önleyecek yağmurlama sistemlerinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti. Dedektörlerin, 50-60 desibel sesle hızlı bir şekilde bina içindeki insanları uyararak, tahliyeyi kolaylaştırdığını söyledi. Ayrıca, otellerde kullanılacak boyaların yangını geciktirici özellikte olması gerektiğini hatırlatan Kaya, koridora açılan kapıların 30 ila 60 dakika yanmama özellikleri olması, ayrıca binanın içinde mekanik havalandırma sisteminin bulunmasının gerekli olduğunu belirtti.

İtfaiye ve Kontrol Sorumlulukları

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Rıza Zengin, her yıl 3-4 bin civarında bina için yangın güvenliği raporu düzenlediklerini ve yangın algılama cihazlarının çalışır durumda bulundurulmasının önemine değindi. Zengin, bu sistemlerin sürekli kontrol edilmeleri gerektiğini, aksi takdirde yangın anında faal olmayabileceklerini söyledi.

Vatandaşların Rolü ve Eğitim

AFAD Samsun İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği Müdürü Serdar Türker, vatandaşların yangın durumunda tahliye prosedürlerini bilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti. Türker, yangın sırasında yoğun duman olursa, tahliye için yerde emeklemenin ya da sürünmenin daha güvenli olacağını belirtti. Üst düzey yönetimlerin ve işletmelerin de bu süreçte sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Sonuç olarak, yangın güvenliği konusunda erken uyarı ve ikaz sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması, binaların güvenliğini artırarak hem bireyleri hem de toplumları koruma görevini üstlenmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya (fotoğrafta), yangın yönetmeliğine göre bir binanın afete ve yangına karşı dirençli olması için yapısal anlamda bazı yeterliliklerinin olması gerektiğini belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya (fotoğrafta), yangın yönetmeliğine göre bir binanın afete ve yangına karşı dirençli olması için yapısal anlamda bazı yeterliliklerinin olması gerektiğini belirtti.