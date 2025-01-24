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Yangınlarda Evini Kaybedenler Los Angeles Şehir Yönetimine Dava Açtı

Los Angeles'ta çıkan yangınlarda evlerini kaybeden hane sahipleri, su sorunları yüzünden şehir yönetimine dava açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:40
Yangınlarda Evini Kaybedenler Los Angeles Şehir Yönetimine Dava Açtı

Los Angeles'ta Yangın Mağdurları Dava Açtı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, 7 Ocak'ta başlayan yangınlardan dolayı evini kaybeden hane sahipleri, şehir yönetimi ve Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'ne (LADWP) dava açma kararı aldı.

Yangınlarda Ünlü İsimler de Yer Alıyor

Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen bu felaket nedeniyle zarara uğrayanlar arasında, reality şov yıldızları Heidi Montag ve Spencer Pratt gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20'den fazla mülk sahibi yer alıyor. Davanın gerekçesi, yangınla mücadele çabalarını olumsuz etkileyen su sorunları.

Su Altyapısındaki Sorunlar Gündemde

Dava dilekçesinde, kentin su altyapısı için kritik öneme sahip olan yaklaşık 117 milyon galon kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın onarım çalışmaları sebebiyle kapalı olduğu ifade edildi. Yangın musluklarının, her biri 1 milyon galon su barındıran 3 tanka bağlandığı ve bu tankların 12 saat içerisinde tükendiği vurgulandı.

Yangınların Sebep Olduğu Kayıplar ve Zarar

Dava dilekçesinde, Los Angeles şehri ve LADWP'nin yangınla mücadelede başarısız olduğu belirtildi ve hane sahiplerinin zararlarının karşılanması talep edildi.

7 Ocak'ta başlayan yangınlar, başta Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri olmak üzere hızla yayılmıştır. Bu felaket sonucunda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir.

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