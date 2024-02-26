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Yanıltıcı reklamlara Bakanlıktan müdahale: İşletmelere rekor para cezası uygulandı

Reklam Kurulu, son toplantısında, yanıltıcı reklam veya dürüstlük kurallarına aykırı ticari faaliyetler sebebiyle işletmelere toplam 24 milyon 16 bin 573 lira tutarında idari para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:43
Yanıltıcı reklamlara Bakanlıktan müdahale: İşletmelere rekor para cezası uygulandı

Reklam Kurulu’nda, tüketicilerin güvenini kötüye kullanan, yanlış yönlendiren, bilgi ve deneyim yetersizliklerini fırsata çeviren reklamlar ile adil olmayan ticari uygulamalar ele alındığı Ticaret Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Açıklamada, reklam kurulunun şubat ayı toplantısında 185 dosyayı incelediği ve bunlardan 157’sinin kanunlara uygun olmadığı bildirildi. Açıklamada, bu reklam ve ticari uygulamalara durdurma kararı ve 24 milyon 16 bin 573 lira tutarında para cezası verildiği de kaydedildi.

Açıklamada, reklam kurulunun şubat ayı toplantısında 185 dosyayı incelediği ve bunlardan 157’sinin kanunlara uygun olmadığı bildirildi. Açıklamada, bu reklam ve ticari uygulamalara durdurma kararı ve 24 milyon 16 bin 573 lira tutarında para cezası verildiği de kaydedildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR HAZIRLANAN REKLAMLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Açıklamada, reklam kurulunun, mevsimlere bağlı olarak tüketici sağlığını ilgilendiren reklamların artmasıyla, öncelikle gıda takviyeleri gibi, tüketicilerin doğrudan kullandığı sağlık iddiası taşıyan ürün reklamları ve sağlık hizmetleri reklamlarını sıkı bir şekilde izlediği ve denetlediği vurgulandı. 

Tüketicilerin insan sağlığına yönelik faydalarını abartan, kamu sağlığını tehlikeye atan, kanunlara uymayan reklamlara yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, bu tür reklamlar içeren 47 dosyaya 9 milyon 126 bin 735 lira tutarında idari para cezası verildiği kaydedildi.

GIDA REKLAMLARI İNCELEME ALTINDA

2023 Yılı Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu'nda, bakanlık tarafından hazırlanan bir çalışma sunuldu. Bu çalışmada, takviye edici gıda reklamlarının mevzuatına ve reklam örneklerine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, sektörün geniş kapsamlı bir analizi de raporda yer aldı. Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:

"Pandemi sürecinin yol açtığı toplumsal kaygı ve beraberindeki hızlı dijitalleşme ile takviye edici gıdalar başta olmak üzere sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler hakkında tüketici aleyhine bilgi asimetrisi oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile sosyal medya etkileyicilerinin (influencerlar) tanıtımlarının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak hem tüketicilerimizin takviye edici gıda reklamlarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hem de sektör aktörlerine yol göstermek amacıyla anılan rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır."

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