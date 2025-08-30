DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.928,74 -0,98%

Yaounde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Büyükelçiliği'nde Törenle Kutlandı

Yaounde'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Büyükelçi Volkan Öskiper'in konuşması gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:37
Yaounde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Büyükelçiliği'nde Törenle Kutlandı

Yaounde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Türkiye Büyükelçiliği'nde resmi kutlama

Kamerun’un başkenti Yaoundede bulunan Türkiye Büyükelçiliği nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Etkinliğe hem Türk hem de Kamerunlu davetliler katıldı.

Törende, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve anma programı kapsamında İstiklal Marşı okundu.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustosun Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Öskiper ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı tören sırasında okudu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta