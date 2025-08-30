Yaounde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Büyükelçiliği'nde Törenle Kutlandı

Yaounde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Türkiye Büyükelçiliği'nde resmi kutlama

Kamerun’un başkenti Yaoundede bulunan Türkiye Büyükelçiliği nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Etkinliğe hem Türk hem de Kamerunlu davetliler katıldı.

Törende, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve anma programı kapsamında İstiklal Marşı okundu.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustosun Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Öskiper ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı tören sırasında okudu.