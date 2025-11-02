Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskler: Hamza Aytaç Doğanay

Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskleriyle Tartışılıyor

FİRDEVS BULUT KARTAL - Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hamza Aytaç Doğanay, hem akademik çalışmaları hem de Emniyet Genel Müdürlüğü deneyimiyle AA muhabirine yapay zekanın adli bilişim ve siber güvenlik alanındaki etkilerini değerlendirdi.

Siber güvenlikte sürdürülebilirlik ve entegrasyon

Doğanay, Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığında önemli mesafe kat ettiğini belirterek, bu başarının kalıcı olması için sürdürülebilirliğin şart olduğunu vurguladı. Doğanay, "Avrupa Birliği'ndeki anketler Türkiye'nin siber güvenlikte iyi durumda olduğunu gösteriyor. Fakat bunu canlı tutmak için en önemli şey sürdürülebilirliğinin sağlanması." dedi.

Özellikle kamu kurumlarında entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Doğanay, yapay zeka teknolojilerinin yalnızca adaptasyonunun değil, yerli çözümlerle desteklenmesinin kritik bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kişisel verilerin korunması konusunda kamu kurumlarının önemli adımlar attığını aktaran Doğanay, "Hem yapay zeka entegrasyonu hem de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standart uyumları açısından iyi durumdalar. Ancak her zaman tetikte kalınması gerekiyor. Çünkü hacklenmeyecek bir kurum ya da sistem yok. Büyük sistemler, kamu kurumları bile hackleniyorlar. O yüzden sürekli bir koruma halinde bulunmak gerekiyor." şeklinde uyardı.

Adli bilişimde yapay zekanın iki yüzü

Doğanay, yapay zekanın adli bilişimde kullanımına ilişkin etik tartışmaların arttığını belirterek teknolojinin iki yönlü etkisini şöyle özetledi: "Yapay zekayı hem araç olarak hem de karşı tarafta bir savunma unsuru olarak kullanmak mümkün. Birincisi, delil toplama ve analiz süreçlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak ikincisi, yani anti-adli bilişim yöntemi olarak kullanılması ciddi bir tehdit oluşturuyor."

Doğanay, birçok popüler yapay zeka uygulamasının yabancı menşeli olmasının veri güvenliği açısından risk doğurduğunu vurgulayarak, "En çok kullanılan yapay zeka sistemleri yurt dışı menşeili. Bu sistemleri kullanırken verilerimizi istemeden de olsa dışarı göndermiş oluyoruz. Adli bilişimdeki veriler genellikle gizlilik derecesi yüksek dosyalar içeriyor. Dolayısıyla burada yapılan her analiz aynı zamanda siber istihbarat açısından bir açık anlamına gelebiliyor." dedi.

Bu sebeple Doğanay, yerli yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi ve mümkün olduğunca kurum bazında, dışa bağımlı olmadan bu sistemlerin çalıştırılmasının kritik olduğunu belirtti.

Yerli ve milli yazılımın istismardan korunarak desteklenmesi

Siber güvenliğin milli güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Doğanay, sahadan örnekler vererek tehlikeyi somutlaştırdı: "Bir kurumun sisteminde bulunan bir zafiyetin nasıl giderileceğini yapay zekaya soran personel aslında o sistemin IP'sini ve güvenlik açığını ifşa etmiş oluyor. Bu bilgiler kötü niyetli kişilerce kullanıldığında ülke çapında saldırıların önünü açabilir."

Doğanay, Türkiye'nin uluslararası siber güvenlik standartlarında daha görünür olması için yerli ve milli yazılım konusunun istismar edilmeden desteklenmesi gerektiğini söyledi: "Yerli milli yazılım çokça konuşuldu, çokça dile getirildi. Bunu eskitmemek lazım, çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu çalışmaların sıkı takip edilmesi gerekiyor. Çoğu zaman reklam bazında kalıyor ve neredeyse yarısını kaybediyoruz."

Ayrıca Doğanay, sadece teknik yatırımın yeterli olmadığını belirterek insan odaklı politikaların önemine dikkat çekti. Siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin güncellenerek sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Doğanay, "İnsanları koruyacak, insan odaklı bir koruma politikası yapılması gerekiyor. Bu sadece siber güvenlik değil, yasadışı bahis gibi dolaylı risklerde de insanların korunmasını sağlayacak önlemler düşünülmeli." ifadesini kullandı.

Sonuç olarak Doğanay, Türkiye'nin teknik anlamda iyi bir seviyede olduğunu ancak stratejik sürdürülebilirlik ve etik bilinç alanlarında daha fazla çaba gerektiğini, siber güvenlikte her zaman tetikte olunması gerektiğini vurguladı.

