Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Yakın, dijital çağın laboratuvarında gerçekliğin artık elle tutulur bir olgu değil, bir hissin simülasyonu haline dönüştüğünü belirtti. Yakın, "Yapay zekâ sadece içerik üretmiyor; aynı zamanda gerçeğin sınırlarını bulanıklaştırıyor. Artık bir görüntünün doğruluğu, onu kimin paylaştığına, hangi amaçla kullanıldığına göre değerlendiriliyor" diye konuştu.

"Gerçeğin estetiği, algının kurbanı oldu"

Doç. Dr. Yakın, markaların estetik algıyı koruma çabasının izleyicinin güvenini zedeleyebileceğini vurguladı: "Markalar estetik algıyı korumak isterken, farkında olmadan izleyicinin güvenini kaybedebiliyor. Yapay zekâ ile güzellik, gerçeğin yerine geçti. Artık biz, gerçeğin kendisine değil, onun tasarlanmış bir versiyonuna inanıyoruz". Reklam kampanyalarında yapay zekâ ile üretilmiş yüzler, mekânlar ve atmosferlerin sahici göründüğünü, ancak bunun gizlendiğinde yenilik değil manipülasyon yaratacağını söyledi: "Bir markanın yapay zekâ görseli paylaşması yenilik olabilir; ama eğer bu yapaylık gizleniyorsa, orada yenilik değil, manipülasyon başlar".

"Yeni okuryazarlık: Dijital şüphecilik"

Yakın, bugünün iletişim dünyasında en önemli becerinin dijital şüphecilik olduğunu belirtti. Öğretim içinde yalnızca mesaj üretiminin değil, hangi bilginin gerçek, hangi görselin yapay olduğunun da öğretilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Öğrencilerimize artık yalnızca nasıl mesaj üreteceklerini değil, hangi bilginin gerçek, hangi görselin yapay olduğunu da öğretmemiz gerekiyor. Çünkü geleceğin bireyleri ve iletişim profesyonelleri, yalnızca anlatan değil, aynı zamanda gerçeği koruyan kişi olacak. Medya kuruluşları için bu, basit bir etik mesele olmaktan çok, varlık nedenine dönüşüyor. Görsel doğrulama sistemleri, gazeteciliğin omurgası haline geliyor. Çünkü artık doğru haberi üretmek kadar, doğru görüntüyü ayırt etmek de bir sorumluluk".

"Gerçek, artık kanıtlanması gereken bir şey"

Doç. Dr. Yakın, değişen algıyı özetleyerek, "Bir zamanlar insanlar, gördüklerine inanırdı. Şimdi, gördüklerinin kanıtını arıyorlar" dedi ve ekledi: "Artık gördüğümüze değil, kanıtlayabildiğimize inanıyoruz. Bu, iletişim tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kırılmadır." Yakın konuşmasını, yapay zekâ çağında karar verme ölçütünün değişeceğini vurgulayarak noktaladı: "Gelecekte bizi meşgul edecek soru ‘Fotoğraf gerçek mi?’ değil, ‘Gerçeği kim daha inandırıcı anlatıyor?’ olacak".

