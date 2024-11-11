Yapay Zeka Destekli Dronlar İle Ulaşılması Zor Alanlar Ağaçlandırılıyor

Yapay Zeka ve Dron Teknolojisi İle Ağaçlandırma Çalışmaları

Bilgisayar mühendisi Mert Karslıoğlu tarafından geliştirilen yapay zeka destekli insansız hava araçları, ulaşılması zor alanlara tohum ve tohum topu atışları gerçekleştirerek ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına önemli katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) verilerine göre, 2021'de meydana gelen 2 bin 14 yangın sonucu 136 bin 94 hektar, 2022’de 1285 yangında 8 bin 455 hektar ve 2023’te çıkan 1384 yangında 8 bin 726 hektar ormanlık alan etkilendi. Bu yıl 20 Ağustos'a kadar yaşanan 2 bin 544 yangında ise 15 bin 805 hektar doğal alan zarar gördü.

Küresel İklim Krizine Yanıt

Küresel iklim krizinin multidisipliner bir sorun olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, bu krizle mücadele edebilmek için alternatif teknolojiler geliştirdiklerini belirtti. Karslıoğlu, "İklim krizinin etkilerini din, dil, ırk fark etmeksizin deneyimliyoruz. IPCC'nin raporları bu durumu gözler önüne seriyor. Doğru adımlar atılmadığında sıcaklık artışı 2030’a kadar 1,5 dereceden fazla olabilir," diye ekledi.

21 Milyondan Fazla Tohum Atışı

Ecording firması kurucusu Karslıoğlu, doğadan esinlenerek havadan tohum atan insansız hava araçlarının geliştirilmesine karar verdiklerini söyledi. Şu ana kadar, 6 farklı insansız hava aracı ile 3 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirilerek 21 milyondan fazla tohum atışı yapıldığını belirtti.

Uygulama, çeşitli tohum türleri için uygunluk gösterebiliyor. Karslıoğlu, ilk çalışmalarında kızılçam, karaçam, Toros sediri ve patlangaç tohumları kullanıldığını aktardı.

Otonom ve Akıllı Dronlar

Yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak insansız hava araçlarını otonom hale getiren Karslıoğlu, dronların 10 dakikada 6 bin tohum topu atışı gerçekleştirdiğini ifade etti. Havadan yapılan tohum atışlarının başarısını değerlendirmek için bölgeler yüksek çözünürlüklü kameralarla fotoğraflanıyor ve görüntüler makine öğrenmesi ile analiz ediliyor.

Yerel Kadınlarla Ekonomik Destek Projesi

Karslıoğlu, dezavantajlı kadınlarla birlikte çalışarak, iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir model geliştirdiklerini vurguladı: "Bu sayede hem kadınların alternatif gelir kaynakları sağlanıyor hem de iklim kriziyle mücadele ediliyor." Hedefleri ise insansız hava araçlarının sayısını 2030 yılına kadar 300’e çıkarmak ve 1 milyar tohum atışı gerçekleştirmek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.