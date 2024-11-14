Yapay Zeka Destekli İlaçlama Sistemi Tarımda Maliyetleri Yüzde 90 Azaltıyor

Yapay Zeka Destekli İlaçlama Sistemi Tarımda Çığır Açıyor

Tarımda ilaç kullanımı, bilgisayar mühendisi Berkay Koçak tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sistemle azalıyor. Bu akıllı ilaçlama makinesi, tarlada yalnızca yabancı otları hedef alarak ilaçlama maliyetlerini yüzde 90’a varan oranda düşürüyor.

Dijital Tarım ve Verimlilik Artışı

Son yıllarda, dijital tarım, nesnelerin interneti, kablosuz sensör ağı ve yapay zeka gibi teknolojilerin entegrasyonu, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmada önemli rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2022’de tarım ilacı kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 55 bin 374 tona ulaştı. Bu miktarın %26,3’ünü herbisitler oluşturdu.

Yabancı Otlarla Mücadelede Yenilikçi Çözüm

Koçak, çiftçilerin konvansiyonel tarım yöntemlerinde yabancı otlarla mücadele etmek için arazinin tamamına ilaç uyguladığını belirtti. Ancak, arazideki yabancı ot yoğunluğunun sadece yüzde 5-30 olduğunu vurgulayarak, bu yöntemin israf yarattığını dile getirdi. Geliştirdikleri sistem, traktör üzerine asılırken, yapay zekayla yabancı otları tespit ederek hedefli ilaçlama gerçekleştiriyor.

Tarımda Kalıntı Önleme ve Sağlık

Berkay Koçak, sistemin sadece tarım ilaçları ile değil, sıvı gübre ile de çalıştığını belirtti. Yalnızca yabancı otlara uygulanması sayesinde, ürünlerin strese girmediği ve hasadın erkene çekildiği gözlemleniyor. Lisanslı ve minimal ilaç uygulaması ile ürünlerde ilaç kalıntısı riski de önemli ölçüde azaltılıyor.

Gelecekteki Hedefler

Koçak, sistemin bitki hastalıklarının tespitinde kullanılması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Ayrıca, sistemin 2-3 bin dekar ayçiçeği arazisi olan çiftçiler için bir ilaçlama döneminde maliyetini amorti ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.